Treffen in Warnemünde Verkehrswacht spricht sich für Tempolimit auf Autobahnen aus Von Helmut Reuter/dpa | 24.06.2023, 12:14 Uhr

Viele schwere Unfälle könnten so verhindert werden, waren sich die rund 200 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht (DVW) am Samstag in Warnemünde einig. Sie stellen deshalb deutliche Forderungen. Diese betreffen neben Autobahnen auch Landstraßen.