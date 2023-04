Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Rostock Erneuter Prozess gegen verurteilte Pflegeheim-Betreiberin Von dpa | 14.04.2023, 13:18 Uhr

Eine bereits zu vier Jahren Haft verurteilte frühere Pflegeheim-Betreiberin muss erneut vor Gericht. Am 27. April beginnt am Landgericht Rostock ein Prozess gegen die Frau wegen besonders schweren Betrugs, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte.