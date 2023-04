Straßenbahn in Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Verkehr Rostock will Stadtteil an Straßenbahnnetz anbinden Von dpa | 14.04.2023, 17:05 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns größte Stadt will eine größere Lücke in ihrem Straßenbahnnetz schließen. Geplant ist eine neue Strecke in Rostock, die den Zoo mit dem Stadtteil Reutershagen nordwestlich der Innenstadt verbindet. Dies sei mit rund 18.000 Einwohnern der größte bislang nicht angebundenen Stadtteil, erklärte am Freitag Jan Bleis, Vorstand des Verkehrsunternehmens RSAG.