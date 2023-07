Seehafen Rostock Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Statistik Rostocker Hafen vermeldet Umschlagsrekord Von dpa | 07.07.2023, 10:36 Uhr

Im Rostocker Überseehafen sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 15,8 Millionen Tonnen an Waren und Gütern über die Kaikanten gegangen. Das ist eine Steigerung um zehn Prozent im Vorjahresvergleich. Damit seien die Rekordergebnisse aus den beiden Vorjahren noch einmal übertroffen worden, teilte Rostock Port am Freitag mit. Zudem wurden 700.000 Tonnen in anderen Rostocker Hafenanlagen wie dem Fracht- und Fischereihafen und dem Chemiehafen verladen. Die Zahl der beförderten Fährpassagiere stieg um fünf Prozent auf eine Million.