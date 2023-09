Neue Single Rostocker Punkrock-Band Dritte Wahl kündigt neues Album und Konzerte an Von Katharina Golze | 08.09.2023, 13:49 Uhr Dritte Wahl macht seit 35 Jahren Punkrock. Jetzt kommt das Geburtstagsalbum samt neuer Single. Foto: Andreas Hornoff up-down up-down

Mitte Dezember erscheint das neue Album der Rostocker Punkrock-Institution Dritte Wahl. „Urlaub in der Bredouille“ heißt es und kommt samt Live-Konzerten in MV. Vorab erscheint am Freitag eine neue Single.