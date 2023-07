Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Notrettung Rostocker Wasserwacht mahnt zu mehr Vorsicht beim Baden an Von dpa | 21.07.2023, 15:30 Uhr

Nach der Notrettung dreier Mädchen und weiterer in Not geratener Badender aus der Ostsee vor Warnemüde hat die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes aus Rostock Badegäste zu erhöhter Vorsicht angemahnt. Am Donnerstag hätten die Rettungsschwimmer elf Menschen aus dem Wasser retten und zwei davon reanimieren müssen, teilte der DRK Kreisverband Rostock am Freitag mit. Obwohl die rote Flagge, die Lebensgefahr und Badeverbot signalisiere, während der gesamten Wachzeit gehisst war, seien viele Strandbesucher ins Wasser gegangen. Viele Badegäste hätten außerdem das permanente Badeverbot an der Mole missachtet und seien dort schwimmen gegangen.