ThyssenKrupp Marine Systems investiert in Wismar nach der Pleite der MV Werften. Ab 2025 sollen am MV-Standort U-Boote gebaut werden. Das Unternehmen ist nach Veranstalterangeban auch bei der Messe in Rostock dabei. Die Landesregierung nicht.

Foto: imago stock&people up-down up-down