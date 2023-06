Waldbrandgebiet bei Lübtheen - Lage stabil Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa up-down up-down Waldbrand Waldbrand bei Lübtheen: Einwohner von Volzrade kehren zurück Von dpa | 14.06.2023, 14:23 Uhr

Die ersten Einwohner der Ortschaft Volzrade am Rande des Waldbrandgebietes in Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwochnachmittag in ihre Häuser zurückkehrt. Die Polizei gab die Zufahrtsstraße zu dem Dorf unweit ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtheen mit gut 20-minütiger Verspätung frei.