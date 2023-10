Am Samstag begab sich die 47-jährige Frau gemeinsam mit ihrer Freundin auf den Hochuferweg in der Nähe des Königstuhls, wie die örtliche Polizei am Samstagabend berichtete. Während ihres Spaziergangs stürzte die Frau fünf Meter in die Tiefe und konnte sich nicht eigenständig befreien.

Die Freundin der Verunglückten verständigte die Einsatzkräfte. Unter anderem waren Höhenretter im Einsatz, um der Wanderin zu helfen. Glücklicherweise blieb die Frau bei dem Vorfall unverletzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in diesem Bereich zu ähnlichen Rettungseinsätzen kam. Die gefährlichen Klippen und das unebene Gelände des Hochuferwegs können Wanderer in gefährliche Situationen bringen, insbesondere wenn die Wege bei schlechtem Wetter oder unzureichender Beleuchtung genutzt werden.

