Verkehr Rügenbrücke erneut vorübergehend freigegeben Von dpa | 27.09.2022, 16:29 Uhr

Wegen gutem Voranschreiten der Arbeiten auf der Rügenbrücke kann die wichtigste Verbindung auf die Insel Rügen am Mittwoch vorübergehend freigegeben werden. Gegebenenfalls könnten Restarbeiten am Donnerstag erledigt werden, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr am Dienstag. Dann wäre das der vorerst letzte Tag mit einer Sperrung zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr. Wie auch an den zurückliegenden Tagen müssen Autofahrer in dieser Zeit auf den Rügendamm ausweichen.