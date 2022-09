Rügenbrücke Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Rügenbrücke zwei Wochen von Montag bis Freitag gesperrt Von dpa | 16.09.2022, 06:31 Uhr

Autofahrer können von Montag an zwei Wochen lang außer am Wochenende tagsüber nicht über die Rügenbrücke fahren. Sie wird laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr für Erneuerungen der Verkehrssteuerungsanlage gesperrt. Elektrische Anzeigen über der Fahrbahn sollen ausgewechselt werden. In der Woche vom 19. September sowie vom 26. September müssen Autofahrer demnach von Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr auf den Rügendamm ausweichen.