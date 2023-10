Wegen des Sturmtiefs über der Ostsee ist der Marathon-Wettbewerb beim Sparkassen Rügenbrücken-Marathon in Stralsund am Samstag abgesagt worden. Die Marathon-Strecke sei schon jetzt nicht belaufbar, teilten die Veranstalter am Freitag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite mit. Bei dem erwarteten Regen gehe man nicht davon aus, dass sich die Lage bessern werde. „Eure Sicherheit liegt uns am Herzen, daher können wir euch nicht auf die Strecke schicken“, hieß es.

Die 137 angemeldeten Teilnehmer werde man stattdessen auf die Halbmarathon-Distanz ummelden. Wer lieber auf einer anderen Strecke starten wolle, könne das ebenfalls tun. Bereits am Donnerstag waren die Starts für alle Wettbewerbe um eine Stunde verschoben worden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen und nach Mitternacht langsam abklingen wird.