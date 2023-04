LNG-Terminal vor Rügen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Flüssigerdgas Rügener Bürgermeister erneuern Kritik an LNG-Plänen Von dpa | 28.04.2023, 15:08 Uhr

Bürgermeister der Insel Rügen haben ihre Ablehnung für ein auf oder vor der Insel geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) bekräftigt. Gleichzeitig übten sie harsche Kritik an der Bundesregierung. Der jüngste Austausch habe gezeigt, „mit welcher rigiden Vorgehensweise man versucht, das Projekt gegen unseren Willen zu erzwingen“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der 30 Gemeindevertreter und -vertreterinnen vor allem von der Insel.