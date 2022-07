ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Ermittlungen Rügen: Feuer vernichtet mehr als 300 Strohballen Von dpa | 04.07.2022, 05:30 Uhr

Auf der Insel Rügen sind 300 Strohballen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Sonntagnachmittag auf einer Wiese in Kransdorf aus. Einsatzkräften gelang es nicht, das Feuer zu löschen, so dass die Strohballen kontrolliert abgebrannt werden mussten. Der Brand sei fahrlässig verursacht worden, hieß es weiter. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauerten an.