Stichtag für Arbeitgeber im Gesundheits- und Pflegebereich: Für Arztpraxen, Kliniken und Pflegedienste läuft am 31. März die Frist zur Meldung von ungeimpften Beschäftigten ab. Über das vom Land eingerichtete Meldeportal seien bis Ende vergangener Woche von rund 1500 Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern Angaben zu nicht geimpften Mitarbeitern übermittelt worden, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in MV rund 8.000 bis 10.000 Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Pflege.