DRK Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Rostock Saison der DRK Wasserwacht endet mit 22.500 Einsatzstunden Von dpa | 23.09.2022, 17:30 Uhr

Die diesjährige Saison der DRK Wasserwacht an den Ostseestränden rund um Rostock ist zu Ende. Die Bojen seien eingeholt worden und die Rettungstürme befänden sich auf dem Weg ins Winterquartier, teilte der DRK-Kreisverband am Freitag mit. Von Mai bis September überwachten demnach mehr als 200 Rettungsschwimmer auf 12 Türmen in Rostock-Warnemünde und -Markgrafenheide die Strände. Die Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz seien auf rund 22.500 Einsatzstunden gekommen.