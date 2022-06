Sebastian Ehlers sitzt im Landtag in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Nord Stream 2 Satzungsänderung der Klimastiftung: CDU kritisiert Aufsicht Von dpa | 22.06.2022, 13:49 Uhr

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag wirft dem Justizministerium mangelhafte Auskünfte in Verbindung mit einer beantragten Satzungsänderung der umstrittenen Klimastiftung MV vor. „Ganz Deutschland schaut auf das Drama um die sogenannte Klimaschutzstiftung - und das Justizministerium spielt weiter Heimlich & Co“, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, am Mittwoch in Schwerin. Der Verweis auf die noch laufende Prüfung ist aus seiner Sicht ein Indiz für einen mangelnden „Willen zu Transparenz“, zudem werde das Fragerecht des Parlaments unterlaufen.