Die Reederei Scandlines hat auf ihren Ostsee- Fähren von Rostock nach Gedser (Dänemark) den Wirkungsgrad der Propeller verbessert und nach eigenen Angaben den Verbrauch an Antriebsenergie und CO2-Ausstoß um elf Prozent gesenkt. Um den Mittelpropeller der Hybridfähren effizienter zu nutzen, seien dafür die fünf bisherigen Propellerblätter durch kleinere ersetzt und der Gesamtdurchmesser von 4,6 auf 4,2 Meter reduziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dadurch würden zugleich auch die Vibrationen und das Risiko von Bodenschäden verringert. Die Fahrtzeit für die rund 52 Kilometer lange Strecke Rostock-Gedser dauert zwei Stunden. Scandlines stellte 2016 zwei neue Hybridfähren auf der Route in Dienst.