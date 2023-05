Romy Hämling hat in ihrer Altersklasse schon zweimal den Siebenkampf bei den Norddeutschen Gedächtnismeisterschaften gewonnen. Foto: Schloss Torgelow up-down up-down Norddeutsche Gedächtnismeisterschaften Schafft Romy Hämling auf Schloss Torgelow das Triple im Gedächtnissport-Siebenkampf? Von Karin Koslik | 04.05.2023, 14:11 Uhr

Am Sonnabend werden im privaten Internatsgymnasium bei Waren an der Müritz Kinder, Jugendliche und Erwachsene in sieben Disziplinen ihre Gedächtnisleistung unter Beweis stellen. Für die 14-Jährige ist es ein Heimspiel.