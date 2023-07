Schloss Basedow Foto: picture alliance / dpa-tmn/Archi up-down up-down Ausstellung Schau zu Gutsanlagen zeigt Vielfalt und Sanierungskonzepte Von dpa | 24.07.2023, 15:40 Uhr

Der Vielfalt von Herrenhäusern und historischen Gutsanlagen in Mecklenburg und Vorpommern ist eine neue Ausstellung gewidmet, die ab August in Waren an der Müritz gezeigt wird. Anhand von 15 Beispielen werden Architektur und die jeweilige Rolle als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region dargelegt, wie die Europäische Akademie MV als Organisator der Schau am Montag mitteilte. In kaum einem anderen Bundesland prägten Gutsanlagen die Kulturlandschaft so wie im Nordosten.