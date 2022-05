Eine Nordic-Walking-Gruppe ist am Strand von Bansin unterwegs. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Wettervorhersage Schauer und lokale Gewitter in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 25.05.2022, 07:35 Uhr

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern ist in den kommenden Tagen eher ungemütlich. Am Mittwoch gibt es ab dem Mittag gebietsweise Schauer und lokale Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad.