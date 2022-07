Fischer David Graf bringt den Ertrag der Morgenrunde in die Fischerei. Zander und Bleie gehören zum Fang. FOTO: Volker Bohlmann up-down up-down Andre Grählert aus Barth Schauräucherei soll Einkommen der Fischer sichern Von Volker Bohlmann | 02.07.2022, 08:00 Uhr

Die Fischer in MV kämpfen weiter mit Fangquoten und Einschränkungen an der Küste. Traditionsunternehmen wie der Familienbetrieb von Andre Grählert investieren mit Schauräucherei und Imbiss in den Erhalt eines der ältesten Berufszweige der Menschheit. Sie sichern damit ebenso den Tourismusstandort MV.