Mecklenburgische Seenplatte Schauspielerin Grass liest aus Texten ihres Vaters Von dpa | 11.01.2023, 08:00 Uhr

Freunde von Günter-Grass-Texten kommen an diesem Freitag im Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) auf ihre Kosten. Als Ersatz für den krankheitsbedingten Ausfall des Stückes „Die Blechtrommel“ gibt es eine Lesung mit Helene Grass, Tochter des Schriftstellers Günter Grass (1927-2015), wie eine Theatersprecherin am Mittwoch sagte. Die 49-Jährige Theater- und TV-Schauspielerin lebt mit Familie in Berlin und ist unter anderem aus mehreren Tatort- und anderen Kriminalfilmen bekannt.