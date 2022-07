ARCHIV - Ein Feuerwehrmann mit Helm und Maske. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Ludwigslust-Parchim Scheune steht in Flammen: Mehrere Zehntausend Euro Schaden Von dpa | 09.07.2022, 14:02 Uhr

Ein Scheunenbrand hat am frühen Freitagabend in der Gemeinde Gorlosen einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Dach des Gebäudes aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Bewohner des Grundstücks im Ortsteil Boek hatte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.