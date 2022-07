ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Schilfbrand an Bootsschuppen: Polizei sucht vier Verdächtige Von dpa | 08.07.2022, 13:40 Uhr

Nach dem nächtlichen Schilfbrand an einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg hofft die Polizei auf Hinweise zu vier jungen Verdächtigen. Das Quartett soll den Brand in der Nacht zu Donnerstag vorsätzlich gelegt und den Brandort dann fluchtartig Richtung Stadtring verlassen haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Flammen erfassten eine Schilfböschung zwischen zwei durch Zäune eigentlich abgeschirmte Reihen von Bootsschuppen und entzündete auch dort liegende Kunststoffrohre. Ein Zeuge rief die Rettungsleitstelle an. Dank des schnellen Feuerwehreinsatzes konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf Bootsschuppen verhindert werden.