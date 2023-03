Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Schlägerinnen treten Mann nieder: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 16.03.2023, 14:39 Uhr

Die Polizei in Schwerin ermittelt gegen zwei Frauen, die nachts einen fast gleichaltrigen Mann im Streit zusammengeschlagen haben sollen. Dabei handelt es sich um zwei 25 und 26 Jahre alte Tatverdächtige, die kurz nach dem Vorfall in der Nacht zum Donnerstag gefasst werden konnten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach bisherigen Ermittlungen war der 28 Jahre alte Mann nach einem Umtrunk bei einem Bekannten mit den Frauen in Streit geraten. Der Grund sei unklar.