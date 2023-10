In leichten Schlangenlinien fuhr ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen über die A19 in Richtung Berlin. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle entdeckten Beamte der Autobahnpolizei Linstow das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Malchow.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Der 54 Jahre alte Fahrer roch bereits nach Alkohol, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte 1,62 Promille intus. Außerdem besaß er keinen Führerschein. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden eingezogen. Es wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.