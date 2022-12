Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Verkehr Schlangenlinien über Autobahn: Festnahme wegen Haftbefehls Von dpa | 24.12.2022, 10:32 Uhr

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat mit einer Trunkenheitsfahrt die Polizei „angelockt“ - und ist schließlich festgenommen worden. Der 51-Jährige fuhr am Freitagabend in Schlangenlinien und konstant mit 90 Stundenkilometern über die A20, wie die Polizei mitteilte. Eine Funkstreifenbesatzung versuchte, ihn zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Pasewalk Süd anzuhalten. Weil der Fahrer die Anhaltesignale ignorierte und weiter in Richtung Stettin fuhr, wurden weitere Polizisten hinzugerufen. An der Anschlussstelle Schmölln der A11 sei es dann gelungen, das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren.