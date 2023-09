Würdigung Schleswiger Altbischof Hans Christian Knuth gestorben Von dpa | 14.09.2023, 18:22 Uhr | Update vor 1 Std. Bischof Knuth Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Schleswiger Altbischof Hans Christian Knuth ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren, wie die Nordkirche in Schwerin mitteilte. Knuth war von 1991 bis 2008 Bischof im Sprengel Schleswig der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte ihn als profilierten Theologen, der als Catholica-Beauftragter und später als Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) auch über die Nordelbische Kirche hinaus prägend gewesen sei.