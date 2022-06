Im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß gibt es eine besondere Premiere. FOTO: Fred-Ingo Pahl Schlossfestspiele Schwerin 2022 starten mit Mozart auf Platt Wer ist treuer – Männer oder Frauen? Von Holger Kankel | 21.06.2022, 16:45 Uhr

Die Schlossfestspiele Schwerin 2022 beginnen am 23. Juni im Freiluftmuseum Schwerin-Mueß mit Mozarts erster Oper – zum ersten Mal in der Aufführungsgeschichte seit 250 Jahren in plattdeutscher Sprache.