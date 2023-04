Olaf Scholz und Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Biotechnologie Scholz: Hoher Bedarf an Gesetzesänderungen bei Klimaschutz Von dpa | 28.04.2023, 17:09 Uhr

In Deutschland müssen nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften geändert werden, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. „Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, CO2-neutral zu wirtschaften bis 2045, und 80 Prozent des Stroms bis 2030 aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft, Solarenergie, Biomasse kommen sollen, dann müssen wir unglaublich viele Gesetze ändern, damit das überhaupt zeitlich hinhauen kann“, sagte Scholz am Freitag beim Besuch des Biotech-Unternehmens Miltenyi Biotec in Teterow. Technisch sei das weniger ein Problem, es liege aber an den Genehmigungsverfahren.