Das Infektionsgeschehen in MV wird von der Omikron-Variante BA.2 bestimmt FOTO: Imago Images / Christian Ohde Corona-Pandemie in MV Schon 15 Omikron-Subvarianten in MV nachgewiesen Von Udo Roll | 25.05.2022, 16:44 Uhr

Erstmals auch Infektionen mit Virus-Varianten in MV aufgetreten, die in Südafrika bereits eine neue Corona-Welle ausgelöst haben. In einem Bericht geben Greifswalder Forscher ihre Einschätzung zu BA.4 und BA.5 ab.