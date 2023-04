Abitur Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildungsministerium Schüler-Videos sollen bei Abi-Vorbereitung in Mathe helfen Von dpa | 10.04.2023, 16:24 Uhr

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern setzt bei der Vorbereitung auf das schriftliche Mathematik-Abitur erneut auf die Hilfe von Schülern. Zwölftklässler zeigen in Lern-Videos Schritt für Schritt, wie Abi-Aufgaben zu lösen sind, wie das Ministerium am Montag mitteilte.