Bildungsministerium Schülerzahl in MV steigt um 1,8 Prozent zum neuen Schuljahr Von dpa | 21.08.2023, 16:06 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns Schulen wird es voller: Mit Beginn des neuen Schuljahrs am kommenden Montag lernen laut Bildungsministerium 164.600 Schülerinnen und Schüler in den allgemeinbildenden Schulen. Das seien 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte Ministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag in Schwerin mit. Rund 14.900 Mädchen und Jungen kommen in die erste Klasse - etwa so viele wie vor einem Jahr. Aus der Ukraine kommen den Angaben zufolge rund 5500 Schüler. Sie können wählen, ob sie den deutschen oder den ukrainischen Schulabschluss ablegen wollen.