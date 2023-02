Die IHK-Kampagne für mehr Berufseinsteiger. Foto: IHK up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Erste Lehrverträge für Ausbildungsstart im Herbst abgeschlossen Von Torsten Roth | 06.02.2023, 11:39 Uhr

Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt: Die Wirtschaft in MV rechnet in diesem Jahr mit mehr Ausbildungsverträgen. Was Bewerber im neuen Ausbildungsjahr erwartet.