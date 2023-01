Schülerinnen Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Schule hat nach Weihnachtsferien in MV wieder begonnen Von dpa | 03.01.2023, 14:40 Uhr

Nach den Weihnachtsferien hat am Dienstag für die mehr als 150.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht begonnen. Nach der heftigen Erkältungswelle im Dezember besteht die Hoffnung, dass in der eineinhalbwöchigen Auszeit Infektionsketten unterbrochen wurden. Angaben, ob die Klassen und die Lehrerschaft wieder weitgehend vollzählig am Start sind, gab es zunächst vom Bildungsministerium nicht.