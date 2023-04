Erkältung Foto: Arno Burgi/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheitswelle Schulen in MV können weiterhin in Fernunterricht wechseln Von dpa | 12.04.2023, 17:21 Uhr

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern können weiterhin bei vielen Krankheitsfällen unter den Lehrkräften selbstständig in den teilweisen oder kompletten Fernunterricht wechseln. Das Bildungsministerium in Schwerin verlängerte das sogenannte Phasenmodell bis zum Ende dieses Schuljahres, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.