ARCHIV - Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Bein Schulen Schüler bekommen zehn Corona-Selbsttests mit in die Ferien Von dpa | 20.06.2022, 12:20 Uhr

Alle Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen zehn Corona-Selbsttests für die Ferien mit nach Hause. Angesichts der neuen Coronavirus-Subvarianten und wieder steigender Infektionszahlen soll damit größtmögliche Sicherheit gegeben werden, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Schwerin am Montag sagte. Die Tests sollen den Kindern nächste Woche von der Schule ausgehändigt werden. Letzter Schultag ist in Mecklenburg-Vorpommern der 1. Juli.