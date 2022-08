SYMBOLBILD - Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Bildung Schuljahr beginnt ohne Pandemie-Beschränkungen Von dpa | 10.08.2022, 19:04 Uhr

Für die insgesamt rund 195.400 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Montag seit langer Zeit das erste Schuljahr ohne Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. „Vom Praktikum über die Wandertage ist derzeit wieder alles möglich. Ich hoffe, dass diese Bedingungen den Schulstart erleichtern“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch in Schwerin. Das bisherige Drei-Phasen-Modell - bei dem im Extremfall eines schwerwiegenden Corona-Ausbruches auch ein Wechsel in den Fernunterricht vorgesehen ist - bleibt jedoch erhalten.