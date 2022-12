Städtepartnerstadt Drohobytsch Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Schulmöbel: Wie deutsche Städte in der Ukraine helfen Von dpa | 12.12.2022, 06:04 Uhr

Deutsche Städte helfen ihren Partnerstädten in der Ukraine - und der Bund hilft ihnen dabei. Er stellt Hilfspakete bereit, die von den Kommunen in das Kriegsland geschickt werden. Rund 30 Städte machen bisher mit. In Greifswald packen sie noch ein paar Sachen extra dazu.