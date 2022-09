Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Schulpreis geht nach Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 28.09.2022, 14:08 Uhr

Der mit 100 000 Euro dotierte Deutsche Schulpreis geht in diesem Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Jury vergab ihn an das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren, wie die Robert Bosch Stiftung am Mittwoch mitteilte. In der Begründung wird unter anderen gelobt, dass die staatliche berufliche Schule mit etwa 1400 Schülern praktische Arbeit in „erheblichem Umfang“ in den Unterricht integriert habe. In der Holzwerkstatt, der Lehrküche oder dem Lehrrestaurant lernten Schülerinnen und Schüler „an oftmals moderneren Geräten als in den Betrieben“.