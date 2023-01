Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Schuss mit Gasdruckpistole und Cannabisfund Von dpa | 28.01.2023, 10:04 Uhr

Drei junge Männer haben in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einer Gasdruckpistole auf einen 19-Jährigen geschossen. Bei dem Schuss in der Nacht auf Samstag erlitt der 19-Jährige eine Kopfverletzung und kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei durchsuchte eine Wohnung um die Tatverdächtigen zu finden und entdeckte dabei mehrere Cannabispflanzen und eine Gasdruckpistole mit Stahlkugelmunition. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz erstattet.