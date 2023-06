Rico Badenschier Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Wahlen Schweren Herzens: CDU wirbt für SPD-Mann in Schwerin Von dpa | 06.06.2023, 05:33 Uhr

Erst verliert die CDU bei der Landtagswahl 2021 die Beteiligung an der Landesregierung und ist seither in der Opposition zu Schwesigs SPD. Dann scheitert der von ihr unterstützte OB-Kandidat in Schwerin. Ihre Empfehlung für den zweiten Wahlgang haben sich die CDU-Politiker nicht leicht gemacht.