Verkehr Schwerer Unfall im Landkreis Rostock: Vier Schwerverletzte Von dpa | 30.10.2022, 10:36 Uhr

Bei einem Autounfall auf der Landstraße 13 im Landkreis Rostock sind am Samstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwischen Schwaan und Ziesendorf zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert. Während in dem einen Wagen ein 18-jähriger Fahrer saß, befanden sich im zweiten Fahrzeug drei Menschen. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 21-jährige Frau. Alle vier wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war etwa drei Stunden lang voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro