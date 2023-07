Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Schwerer Werkstattbrand durch Funkenflug bei Auto-Reparatur Von dpa | 22.07.2023, 17:52 Uhr

Der Brand in einer Autowerkstatt mit einem Schwerverletzten am Freitag in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist laut Polizei wohl durch Funkenflug bei der Reparatur eines Wagens entstanden. Dieser habe vermutlich Restrückstände von Benzin entzündet und dadurch den Brand entfacht, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Samstag nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers mit.