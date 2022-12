Das Landgericht Schwerin verhandelt einen Missbrauchsfall: Das Opfer soll zu Beginn der Übergriffe erst 10 Jahre alt gewesen sein. Foto: Jens Büttner up-down up-down Landgericht Schwerin Erst Stieftochter missbraucht, dann jahrelang die Adoptivtochter? Von Andreas Frost | 15.12.2022, 19:34 Uhr

Ein Mann aus Nordwestmecklenburg soll sich mehrfach an seiner Adoptivtochter vergangen haben – über einen Zeitraum von neun Jahren. Und obwohl er wegen Missbrauchs in einer früheren Beziehung bereits verurteilt worden war. Der Richter in Schwerin drängt auf ein Geständnis.