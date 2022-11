Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Schweriner Kita-Kinder proben Ernstfall Strom-Blackout Von dpa | 02.11.2022, 04:02 Uhr

Mehr als 2000 Kita-Kinder in Schwerin proben am Mittwoch ganztägig den Ernstfall eines Strom-Blackouts. „Stromfrei durch den Tag“ heißt es in allen Einrichtungen der städtischen Kita-Gesellschaft. In der Kindertagesstätte „Waldgeister“ will Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Morgen (8.00 Uhr) schauen, wie die Kleinen und ihre Betreuenden klarkommen.