Von dpa | 14.12.2022, 16:30 Uhr

Dreharbeiten Schweriner Schloss als Filmkulisse für „The Mad King"

Das Schweriner Schloss ist Drehort für einen Spielfilm mit dem Titel „The Mad King“ (Der verrückte König) gewesen. Wie Landtagsdirektor Armin Tebben am Mittwoch bei der Präsentation des Projektes und des Filmtrailers in Schwerin sagte, wurde in den vergangenen Wochen unter anderem im Thronsaal und im Burggarten, aber auch in nicht öffentlich zugänglichen Räumen wie dem Weinlaubsaal und dem Medaillonsaal gedreht.