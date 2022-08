Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Schwerlast-Fahrzeug mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs Von dpa | 27.08.2022, 17:31 Uhr

In einem Begleitfahrzeug für Schwertransporte hat die Polizei am Samstag in der Nähe von Neubrandenburg sieben gestohlene Fahrräder entdeckt. Die Beamten kontrollierten den Wagen, der auf der Schwerlastspur eines Parkplatzes an der Autobahn 20 stand, wie die Polizei mitteilte. Der 41 Jahre alte Fahrer habe geschlafen und sei festgenommen worden. Zuvor hatten sie einen Notruf zu seiner Fahrweise bekommen.