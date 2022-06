ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Mecklenburgische Seenplatte Schwerverletzter Radfahrer nach Sturz über Absperrgitter Von dpa | 19.06.2022, 09:38 Uhr

Ein 32-jähriger Radfahrer ist in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Abbiegen gegen ein Absperrgitter gefahren und dabei schwer verletzt worden. Am Samstagabend stürzte er vermutlich alkoholisiert über das Gitter und erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.